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В Болгарии вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти

Болгария, Пятница 01 марта 2024 15:27
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В Болгарии вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти Архивное фото: В Болгарии вступил в силу полный запрет на импорт российской нефти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Болгарии с сегодняшнего дня вступает в силу полный запрет на ввоз российской нефти в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Это произошло после того, как с 1 января был запрещен и экспорт продукции, произведенной из российского сырья.

Причиной запрета стала война России против Украины. Уже два года назад ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, чтобы сократить доходы Кремля для ведения войны.

Болгария попросила об отступлении и получила его. Но с середины 2023 года в парламенте разгорелись споры, причем часть партий громче всего выступали за полный запрет на российскую нефть. Так было принято решение Национального собрания, которым с начала этого года было введено поэтапное сокращение импорта российской нефти.

Депутат Делян Добрев сказал, что НПЗ "Лукойл-Нефтехим" не импортирует российскую нефть с начала этого года, и это никоим образом не оказало пагубного влияния на болгарскую экономику.

Санкции против нефтяной отрасли РФ

В прошлом году страны "Группы семи", ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России.

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Недавно Министерство финансов США ввело санкции против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот". Решение принято для уменьшения доходов России от продажи нефти, которые она может использовать для поддержки вторжения в Украину.

В январе Reuters писало, что Болгария нашла замену российской нефти. Теперь топливо будет поставляться из Казахстана, Ирака и Туниса.

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