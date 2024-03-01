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Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Канада, Пятница 01 марта 2024 16:30
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Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов Архивное фото: Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 1 марта, вместе с партнерами по "Большой семерке" вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, этот запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 года ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, направленные на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше.

"Это соответствует обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7, по сокращению доходов путинского режима от экспорта непромышленных алмазов из России", - говорится в заявлении.

Канада продолжит работать со своей "Большой семеркой" и другими международными партнерами над внедрением комплексного контроля, который запретит российским алмазам поставляться на рынки G7. Это даст канадским потребителям дополнительную уверенность в том, что алмазы, которые они покупают, не поддерживают незаконную войну России.

Последние меры подтверждают решимость Канады возложить дополнительные расходы на режим диктатора Владимира Путина за его неоправданную агрессивную войну против Украины.

Санкции против алмазной сферы РФ

Напомним, в начале месяца Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.

Ранее Европейский союз ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. В него вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов.

В конце января стало известно, что Ангола хочет выгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, наложенных на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.

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