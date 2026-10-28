Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)
ГСЧС показала фото из Харькова, где в результате российского удара по Основянскому району вечером 27 октября пострадали пять человек, среди них - четырехлетний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как известно, дрон попал по Основянскому району – на месте атаки вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил 2500 квадратных метров.
В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также повреждены многоэтажки, гаражи и автомобили.
ГСЧС обнародовала фотографии с места удара. На кадрах виден масштабный пожар и охваченные огнем здания.
Спасатели ликвидируют последствия удара
Спасатели вместе с другими экстренными службами работают на месте атаки и ликвидируют последствия обстрелов. Работы продолжаются в условиях угрозы повторных российских ударов.
Психологи ГСЧС оказывают помощь людям, пострадавшим в результате атаки.
Напомним, Россия нанесла удар по многоэтажке в Харькове вечером 27 октября.
Перед этим утром 25 октября российские кафиры также атаковали дронами Харьков. Вражеский удар повредил многоквартирный жилой дом.