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Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)

06:49 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото) Фото: спасатели на ликвидации последствий удара (ГСЧС Украины)
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ГСЧС показала фото из Харькова, где в результате российского удара по Основянскому району вечером 27 октября пострадали пять человек, среди них - четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как известно, дрон попал по Основянскому району – на месте атаки вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил 2500 квадратных метров.

В результате обстрела горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание. Также повреждены многоэтажки, гаражи и автомобили.

ГСЧС обнародовала фотографии с места удара. На кадрах виден масштабный пожар и охваченные огнем здания.

Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)Ночной удар по Харькову: в городе повреждены здания, среди пострадавших ребенок (фото)

Спасатели ликвидируют последствия удара

Спасатели вместе с другими экстренными службами работают на месте атаки и ликвидируют последствия обстрелов. Работы продолжаются в условиях угрозы повторных российских ударов.

Психологи ГСЧС оказывают помощь людям, пострадавшим в результате атаки.

Напомним, Россия нанесла удар по многоэтажке в Харькове вечером 27 октября.

Перед этим утром 25 октября российские кафиры также атаковали дронами Харьков. Вражеский удар повредил многоквартирный жилой дом.

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