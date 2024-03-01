Зеленский о защите Харькова: необходимо оттеснить россиян еще дальше

Защита Харькова и в целом региона требует комплексного подхода, в том числе и оттеснения россиян на более длинное расстояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Можно долго говорить о том, чем сбивать С-300. Мы понимаем, чего не хватает. Мы знаем, какие высокие риски, когда за минуту ракета попадает в гражданскую цель. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита. И самое главное, действовать не только усиливая ПВО в Харькове и регионе, но и надо оттеснять россиян на более длинное расстояние", - заявил президент.

По словам Зеленского, если не оттеснить врага как можно дальше - защитить Харьков будет сложно. В то же время он и Рютте все же продолжат искать возможности для усиления ПВО.

Ситуация в Харьковской области

Стоит отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же продолжаются бои на Купянском направлении.

Из-за регулярных обстрелов в регионе неоднократно объявляли эвакуацию. Например, 26 октября 2023 года, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о подготовке к принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянского района. Принудительная эвакуация детей была объявлена уже в начале ноября.

Также вчера, 29 февраля, стало известно о том, что принудительную эвакуацию семей с детьми планируют расширить еще в 18 населенных пунктах.