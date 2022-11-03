Возобновление работы "зернового коридора" и военная помощь Испании: новости за 2 ноября

Война России против Украины: последние новости

Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора"

Президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". С таким заявлением он выступил после переговоров с Кремлем.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" снова открыт, как это было раньше", - пишет издание.

Между тем, российская сторона, которая сначала хотела сорвать соглашение, официально подтвердила, что работа "зернового коридора" возобновляется.

Украина в скором времени получит военную помощь от Испании

Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.

"В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней. На нужды Вооруженных сил Украины также будут направлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

"Это именно то, о чем мы просили Испанию", - добавил министр Кулеба.

Северная Корея тайно передает России боеприпасы

Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, КНДР прикрывается поставками боеприпасов в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле их получают россияне для того, чтобы использовать в войне против Украины.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно снабжает значительное количество артиллерийских снарядов для войны России в Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия", - рассказал Кирби.

США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки не наблюдают признаков, свидетельствующих о том, что Россия готовится применить ядерное оружие.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, угрозы россиян применить ядерное оружие "вызывают глубокую обеспокоенность" и США относятся к ним серьезно.

"Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию (ядерного оружия – ред.)", – подчеркнул Кирби.

Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе России.

При этом Федеральный департамент экономики и энергетики совместно с Федеральным департаментом иностранных дел решил не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с нынешними протестами. Решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии.

В то же время, Швейцария осудила применение силы иранскими правоохранителями во время протестов и призывает Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

Дочери эксминистра обороны объявили подозрение за поставку товаров армии РФ

Дочь бывшего министра обороны Украины причастна к поставкам товаров и оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ. Ей объявили подозрение.

По данным СБУ, речь идет о дочери Павле Лебедеве, возглавлявшем Минобороны в 2012-2014 годах. В настоящее время он находится в розыске за государственную измену.

Следствие установило, что женщина является конечным владельцем ряда действующих в Украине предприятий. Один из них через подконтрольные фирмы зарегистрирован на территории России. Предприятие занималось снабжением и сбытом оборудования для оборонпрома РФ.

Чернышев подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина

Верховной раде предложили уволить Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий.

"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А.М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", - пишет представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Зеленский провел разговор с Эрдоганом

Украина благодарит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских пленников и политзаключенных.

"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Президент Эрдоган заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы покончить с войной.

В МИДе Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию

В среду, 2 ноября, в Иране назвали информацию СМИ о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию "недостоверной".

"Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являлись "безосновательными обвинениями", - говорится в публикации.

Прогноз погоды на сегодня.

В Украине в четверг, 3 ноября, ожидается дождливая погода . Температура воздуха днем прогреется до 17 градусов.

Да, ночью в Приазовье пройдет небольшой дождь. Днем в северных, большинстве центральных и областных областей ожидается умеренный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков.

Кроме того, ночью и утром в Закарпатье и на северо-востоке страны ожидается туман.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, в восточных и северо-восточных областях от 3 до 2 градусов мороза. Дневная температура составит +7...12 градусов, в Закарпатье до +15, а в южной части - до +17.