Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина

Верховной раде предложили уволить Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", - пишет Мельничук.

Перестановки в Кабмине и "Нафтогазе"

Согласно данным источников РБК-Украина в "Слуге народа", уже завтра, 3 ноября, Верховная рада может уволить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Решение будет принято в результате намерения объединить ведомство действующего министра с Министерством инфраструктуры под председательством Александра Кубракова.

В то же время Чернышев, со своей стороны, может возглавить НАК "Нафтогаз ".