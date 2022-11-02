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Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина

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Среда 02 ноября 2022 17:54
Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина Фото: Алексей Чернышев, министр развития общин и территорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Верховной раде предложили уволить Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"В Верховной раде Украины зарегистрировано заявление Чернышова А.М. об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины", - пишет Мельничук.

Перестановки в Кабмине и "Нафтогазе"

Согласно данным источников РБК-Украина в "Слуге народа", уже завтра, 3 ноября, Верховная рада может уволить министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Решение будет принято в результате намерения объединить ведомство действующего министра с Министерством инфраструктуры под председательством Александра Кубракова.

В то же время Чернышев, со своей стороны, может возглавить НАК "Нафтогаз ".

Напомним, вчера Кабмин принял решение об увольнении Юрия Витренко с должности главы "Нафтогаза".

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Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина
Чернышов подал в Раду заявление об увольнении из Кабмина
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