В МИД Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию

В среду, 2 ноября, в Иране назвали информацию СМИ о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию "недостоверной".

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, передает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

"Он не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являются "безосновательными обвинениями", - говорится в публикации.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

На следующий день в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.