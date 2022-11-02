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В МИД Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию

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Иран, Среда 02 ноября 2022 20:39
В МИД Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию Фото: в Иране заявили, что не собираются нападать на Саудовскую Аравию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 2 ноября, в Иране назвали информацию СМИ о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию "недостоверной".

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Он не назвал конкретно Wall Street Journal, но сказал, что в западных СМИ появились сообщения об иранской угрозе Саудовской Аравии, которые являются "безосновательными обвинениями", - говорится в публикации.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак.

На следующий день в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум был поднят красный флаг мести, что может означать объявление войны.

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Иран Саудовская Аравия
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