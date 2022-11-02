РФ может бить по Украине баллистическими ракетами. Военные объяснили, чем они опасны
Россия, вероятно, может использовать для ударов по Украине иранские баллистические ракеты. Они несут угрозу, поскольку имеют большую скорость полета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Угроза есть, она не новая. Мы столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У". Они применялись очень широко по Украине", - заявил он.
По словам Игната, Россия имеет дефицит баллистических ракет. Поэтому РФ попросила помощь у Ирана, который вызвался предоставить баллистику.
Такой тип ракет более опасен, чем другие, которыми Россия ранее обстреливала Украину. В настоящее время у украинских военных нет эффективных средств борьбы против них.
"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - объяснил Игнат.
Он призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и прислушиваться к данным разведки.
"Самый лучший способ - уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км. Поэтому разные методы воздействия, "хлопки" есть, их никто не отменял", - подчеркнул он.
Напомним, по данным СМИ, Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет класса "земля-земля".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.