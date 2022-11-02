ПВО и не только. Украина в скором времени получит военную помощь от Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk", - заявил Кулеба.

По его словам, Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней. На нужды Вооруженных сил Украины также будут направлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

"Это именно то, о чем мы просили Испанию", - добавил министр Кулеба.

ЗРК Aspide

Наземный ЗРК Spada Aspide - это совместная итальянско-швейцарская технология.

Spada Aspide является сухопутным ЗРК малой дальности, используемый для противовоздушной обороны. Комплекс применяют против самолетов, вертолетов, дронов и ракет, выпускаемых из авиации.

После пуска ракета Aspide летит со скоростью 1324 м/с и обеспечивает поражение цели на максимальной дальности 12 км и высоте 6 км.

Система Aspide сейчас используется в Военно-воздушных силах Испании.

ПВО Hawk

Зенитно-ракетный комплекс - предшественник системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему - по 250 тысяч долларов за одну единицу.