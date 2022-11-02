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Дочери экс-министра обороны объявили подозрение за поставку товаров армии РФ

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Киев, Среда 02 ноября 2022 14:56
Дочери экс-министра обороны объявили подозрение за поставку товаров армии РФ Фото: дочери экс-министра обороны Лебедева объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Дочь бывшего министра обороны Украины причастна к поставкам товаров и оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, речь идет о дочери Павла Лебедева, который возглавлял Минобороны в 2012-2014 годах. В настоящее время он находится в розыске за государственную измену.

Следствие установило, что женщина является конечным владельцем ряда действующих в Украине предприятий. Одно из них через подконтрольные фирмы зарегистрировано на территории России. Предприятие занималось снабжением и сбытом оборудования для оборонпрома РФ.

В рамках расследования правоохранители в июне 2022 года наложили арест и передали в АРМА 645 железнодорожных вагонов стоимостью 650 млн гривен. Также арестовано 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежащих семье экс-чиновника.

Дочери экс-министра объявили подозрение в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Ей грозит 10 лет за решеткой без права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

Напомним, что в сентябре Кабмин повторно наложил санкции на бывшего главу Минобороны Павла Лебедева и экс-президента Украины Виктора Януковича.

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