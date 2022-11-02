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США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия, - Белый дом

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Вашингтон, Среда 02 ноября 2022 15:39
США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты не наблюдают признаков, которые бы свидетельствовали о том, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, угрозы россиян применить ядерное оружие "вызывают глубокую обеспокоенность" и США относятся к ним серьезно.

"Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию (ядерного оружия - ред.)", - подчеркнул Кирби.

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что победа Украины в войне приведет к развалу РФ, и чтобы не допустить такого развития событий, она может применить ядерное оружие.

Позже издание The New York Times написало, что высшее руководство России уже обсудило возможность применения ядерного оружия.

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