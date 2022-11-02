Зеленский провел разговор с Эрдоганом: о чем говорили

Украина благодарит президента Турции Реджепа Тайипу Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Поблагодарил за мощную поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских пленников и политзаключенных.

"В этом вопросе для нас также важна поддержка Турции", - добавил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Эрдогана за активное участие в сохранении "зернового соглашения". Президент Эрдоган заявил, что на основе понимания, которое полностью восстановит территориальную целостность и суверенитет Украины, следует активизировать дипломатические усилия, чтобы покончить с войной.

Также Эрдоган выразил удовлетворение тем, что совместными усилиями удалось решить проблему с отгрузкой зерна. Он отметил, что способность как Украины, так и России продавать зерновые продукты имеет решающее значение для всего мира. Президент Эрдоган подчеркнул важность продолжения действия соглашения о поставках зерна.