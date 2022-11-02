Швейцария ввела санкции против Ирана из-за поставок дронов России

Швейцария присоединилась к санкции Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швейцарии .

При этом Федеральный департамент экономики и энергетики совместно с Федеральным департаментом иностранных дел решил не принимать санкции ЕС, введенные против Ирана в связи с нынешними протестами. Указано, что решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии.

В то же время, Швейцария осудила применение силы иранскими правоохранителями во время протестов и призывает Иран выполнять свои обязательства по правам человека на двустороннем и многостороннем уровнях.

Напомним, 20 октября Евросоюз ввел санкции против трех иранских физических лиц и одной иранской организации из-за причастности к разработке и поставке в Россию беспилотников, которые используются в войне против Украины.

К тому же США ввели новые санкции против Ирана и России.

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