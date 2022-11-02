РФ заявила, что готова использовать ядерное оружие, но только в двух случаях

Россия гипотетически может применить ядерное оружие в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", - говорится в заявлении.

В МИД РФ добавили, что российские доктринальные установки в данной сфере предельно четко очерчены. Также по их словам, они обладают чисто оборонной направленностью и не допускают расширительного толкования.

"Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование государства", - пояснили в МИД.

Министерство призвало другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над недопущением какого-либо военного столкновения ядерных государств и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга.