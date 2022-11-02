Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия подтвердила

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". С таким заявлением он выступил после переговоров с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Что сказал Эрдоган

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вчера говорил с Путиным по поводу "зернового коридора", а сегодня поговорит с Зеленским. Он также объявил, что "зерновой коридор" вновь открыт, как это было раньше", - пишет издание.

Заявление России

Между тем, российская сторона, которая сначала хотела сорвать соглашение, официально подтвердила, что работа "зернового коридора" возобновляется.

Российское Минобороны сообщило, что якобы получило так называемые "гарантии" от украинской власти.

"Благодаря участию ООН и содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ", - заявили в силовом ведомстве РФ.

Как пишет Bloomberg, министр обороны РФ Сергей Шойгу лично позвонил турецкому коллеге, "чтобы сообщить о начале операций".

Что этому предшествовало

Напомним, недавно РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

За этот вопрос "взялась", в частности, турецкая сторона, непосредственно являющаяся одной из сторон соглашения. Вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а после этого должен поговорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После стало известно, в ООН ожидают, что суда снова начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.