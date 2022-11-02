Украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов (видео)
Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Военные демилитаризуют российский металлолом", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как ВСУ удалось поразить военную технику оккупантов, которая была размещена в лесополосе. После попадания украинского снаряда она загорелась и взорвалась.
По предварительной информации, это работа воинов Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады.
Напомним, что украинские десантники разбили замаскированную технику оккупантов.
Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.
Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.
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