ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 02 ноября 2022 15:18
Украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов (видео) Фото: Украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Военные демилитаризуют российский металлолом", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как ВСУ удалось поразить военную технику оккупантов, которая была размещена в лесополосе. После попадания украинского снаряда она загорелась и взорвалась.

По предварительной информации, это работа воинов Сичеславской 25-й воздушно-десантной бригады.

Напомним, что украинские десантники разбили замаскированную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим
Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС