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Северная Корея тайно передает России боеприпасы: у Байдена раскрыли детали

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Вашингтон, Среда 02 ноября 2022 16:09
Северная Корея тайно передает России боеприпасы: у Байдена раскрыли детали Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности в Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для России на фоне дефицита боеприпасов в стране-агрессоре.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, КНДР прикрывается поставками боеприпасов в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле их получают россияне для того, чтобы использовать в войне против Украины.

"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена поставлять боеприпасы России. Однако наша информация свидетельствует о том, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России в Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия", - рассказал Кирби.

Он также подчеркнул, что США продолжат следить за поставками.

Напомним, впервые информацию о том, что Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи, опубликовало The New York Times.

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