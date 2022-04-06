США вводять санкції проти родичів Путіна та Лаврова
США оголосили нові санкції проти банків та фізичних осіб Росії. Під низку обмежень потрапили родичі голови Кремля Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
До нового списку обмежень потрапили:
- члени сімей російської еліти;
- повнолітні діти Путіна - Марія Путина й Катерина Тіхонова;
- дружина Лаврова - Марія Лаврова та донька Єкатерина Винокурова;
- члени Ради безпеки Росії, у тому ж числі прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та голова уряду Михайло Мішустін.
"Ці особи збагатилися з допомогою російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для підтримки війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США та заморожує усі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", - пише пресслужба США.
Додамо, що обмеження були накладені й проти російських банків - "Ощадбанку" і "Альфа-Банку".
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