ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США вводять санкції проти родичів Путіна та Лаврова

Новость на русском →
Середа 06 квітня 2022 17:47
США вводять санкції проти родичів Путіна та Лаврова Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

США оголосили нові санкції проти банків та фізичних осіб Росії. Під низку обмежень потрапили родичі голови Кремля Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

До нового списку обмежень потрапили:

  • члени сімей російської еліти;
  • повнолітні діти Путіна - Марія Путина й Катерина Тіхонова;
  • дружина Лаврова - Марія Лаврова та донька Єкатерина Винокурова;
  • члени Ради безпеки Росії, у тому ж числі прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв та голова уряду Михайло Мішустін.

"Ці особи збагатилися з допомогою російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для підтримки війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США та заморожує усі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", - пише пресслужба США.

Додамо, що обмеження були накладені й проти російських банків - "Ощадбанку" і "Альфа-Банку".

Війна Росії проти України триває сорок два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки