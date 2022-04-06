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Доки є можливість. Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей

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Київ, Середа 06 квітня 2022 14:42
Доки є можливість. Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей Фото: Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук застерегла мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей від загострення воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінреінтеграції.

Верещук заперечила, що відведення військ РФ із півночі України було "жестом доброї волі". За її словами, незабаром може відбутися серйозне загострення у східних регіонах.

"Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі" – наголосила посадовиця.

Верещук заявила, що евакуюватися потрібно до нової фази війни. У разі ескалації бойових дій влада не зможе допомогти та організувати евакуацію.

"Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", – резюмувала міністерка.

До слова, російські окупанти впродовж доби 81 раз обстріляли Луганську область.

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