Доки є можливість. Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук застерегла мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей від загострення воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінреінтеграції .

Верещук заперечила, що відведення військ РФ із півночі України було "жестом доброї волі". За її словами, незабаром може відбутися серйозне загострення у східних регіонах.

"Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі" – наголосила посадовиця.

Верещук заявила, що евакуюватися потрібно до нової фази війни. У разі ескалації бойових дій влада не зможе допомогти та організувати евакуацію.

"Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", – резюмувала міністерка.