Німеччина веде конфіденційні переговори про гарантії для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про можливі гарантії безпеки, які вона могла б запропонувати Україні для забезпечення її безпеки після вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Україна запропонувала, щоб як альтернатива членства в НАТО, на чому Росія наполягає, що не може погодитися, окремі країни, такі як Німеччина, Туреччина або Китай, могли б запропонувати гарантії з аналогічним ефектом.

"Ми ведемо переговори про гарантії з Україною. Ці переговори мають конфіденційний характер", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у списку потенційних країн-гарантів України може також з'явиться І Ірландія. Керівництву країни передані проекти документів для ознайомлення та внесення правок.

Крім того, Зеленський заявив, що Україні для гарантій безпеки потрібні "серйозні гравці", які готові на все.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.