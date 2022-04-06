ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська обстріляли Сєверодонецьк: пожежа виникла у 10 багатоповерхівках

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Середа 06 квітня 2022 15:12
Російські війська обстріляли Сєверодонецьк: пожежа виникла у 10 багатоповерхівках Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти сьогодні, 6 квітня, обстріляли місто Сєвєродонецьк у Луганській області. Внаслідок цього пожежа виникла у 10 багатоповерхівках, кількість жертв встановлюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що окупанти здійснили артилерійський обстріл старих районів міста.

"Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька. Полум’ям охоплено одразу 10 багатоповерхівок, торговельний центр, гаражі - жодного стратегічного, військового об’єкта. "Руський мир" знищує життя на Луганщині", - написав Гайдай.

Зазначається, що рятувальники гасять полум’я і розбирають завали.

Окрім того, росіяни також обстріляли сьогодні цех одного із заводів в Лисичанську та житловий будинок в Рубіжному.

Російські війська обстріляли Сєверодонецьк: пожежа виникла у 10 багатоповерхівкахРосійські війська обстріляли Сєверодонецьк: пожежа виникла у 10 багатоповерхівкахРосійські війська обстріляли Сєверодонецьк: пожежа виникла у 10 багатоповерхівкахОкупанти обстріляли Сєвєродонецьк (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу окупанти 81 раз обстріляли Луганську область.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Сєвєродонецьк Вторгнення Росії до України
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки