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Близько 18600 осіб і майже 100 безпілотників: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні

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Київ, Середа 06 квітня 2022 10:14
Близько 18600 осіб і майже 100 безпілотників: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні Фото: російські військові продовжують нести втрати в Україні (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 18600 чоловік особового складу. Також Збройним силам України вдалося знищити майже 100 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад - близько 18 600 осіб
  • танки - 684 одиниць
  • бойові броньовані машини - 1861 одиниць
  • артилерійські системи - 332 одиниці
  • РСЗВ - 107 одиниць
  • засоби ППО - 55 одиниці
  • літаки - 150 одиниць
  • вертольоти - 135 одиниці
  • автомобільна техніка - 1324 одиниці
  • кораблі / катери - 7 одиниць
  • цистерни з ПММ - 76 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 одиниці
  • спеціальна техніка - 25 одиниць
  • пускові установки ОТРК - 4 одиниці

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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