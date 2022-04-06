Близько 18600 осіб і майже 100 безпілотників: Генштаб розповів про втрати РФ в Україні
Фото: російські військові продовжують нести втрати в Україні (facebook.com/mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові втратили близько 18600 чоловік особового складу. Також Збройним силам України вдалося знищити майже 100 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника:
- особовий склад - близько 18 600 осіб
- танки - 684 одиниць
- бойові броньовані машини - 1861 одиниць
- артилерійські системи - 332 одиниці
- РСЗВ - 107 одиниць
- засоби ППО - 55 одиниці
- літаки - 150 одиниць
- вертольоти - 135 одиниці
- автомобільна техніка - 1324 одиниці
- кораблі / катери - 7 одиниць
- цистерни з ПММ - 76 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 одиниці
- спеціальна техніка - 25 одиниць
- пускові установки ОТРК - 4 одиниці
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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