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Жителів Луганської області просять евакуюватися: окупанти знищують залізницю

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Луганська область, Середа 06 квітня 2022 09:44
Жителів Луганської області просять евакуюватися: окупанти знищують залізницю Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Сергей Новиков

Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів - з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.

"Звертаюся до кожного жителя Луганської області - евакуюйте, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди їдуть звідти. Поки є автобуси і поїзди - користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області. Ремонт тривав кілька годин, потяги затримувалися", - зазначив він.

Місця зборів:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТИ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Першотравнева, 42;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13А;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб.

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Луганськ евакуація Біженці
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