Жителів Луганської області просять евакуюватися: окупанти знищують залізницю

За його словами, сьогодні в Луганській області для евакуації населення працюватимуть п'ять гуманітарних коридорів - з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього та Лисичанська.

"Звертаюся до кожного жителя Луганської області - евакуюйте, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий гуманітарний коридор до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди їдуть звідти. Поки є автобуси і поїзди - користуйтеся цією можливістю. Тому що вчора росіяни пошкодили залізничне сполучення в Донецькій області. Ремонт тривав кілька годин, потяги затримувалися", - зазначив він.

Місця зборів: