Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: знищили нафтобазу і потрапили в завод
Сьогодні вночі, 6 квітня, російські військові з повітря обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого була знищена нафтобаза з пальним і пошкоджений один із заводів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в нафтобазу і один із заводів", - заявив Резніченко.
За його словами, нафтобаза з пальним знищена. А на заводі рятувальники досі намагаються загасити полум'я, оскільки почалася сильна пожежа через те, що загорілося пальне.
Кількість постраждалих в даний час уточнюється.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли про те, що окупанти обстрілюють місто Ізюм Харківської області, щоб звинуватити в цьому українських військових.
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