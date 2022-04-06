Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: знищили нафтобазу і потрапили в завод

Сьогодні вночі, 6 квітня, російські військові з повітря обстріляли Дніпропетровську область, в результаті чого була знищена нафтобаза з пальним і пошкоджений один із заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і потрапив в нафтобазу і один із заводів", - заявив Резніченко. За його словами, нафтобаза з пальним знищена. А на заводі рятувальники досі намагаються загасити полум'я, оскільки почалася сильна пожежа через те, що загорілося пальне. Кількість постраждалих в даний час уточнюється.