Вступ Фінляндії до НАТО зробить її мішенню для Росії, - Радфед

Можливий вступ Фінляндію до НАТО зробить її мішенню для російських заходів у відповідь. Відповідну заяву зробив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь", - прокоментував він новини про те, що Північноатлантичний альянс був би готовий прийняти Фінляндію за прискореною процедурою.

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Фінляндія та Швеція можуть розраховувати на членство в оборонному альянсі.

Також фінський прем'єр Санна Марін говорила, що потенційна заявка на вступ до НАТО має бути подана до літа.

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