Столтенберг заявив, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на членство в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на членство в Альянсі. Він запевнив, що для цих країн НАТО може знайти відносно швидкий спосіб вступу.

Він повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У нас хороший діалог з політичними лідерами Фінляндії, зі Швецією. Природно, вирішувати їм, але якщо вони звернуться, то їх схвалять всі 30 союзників. Ми знайдемо способи зробити це відносно швидко", - заявив Столтенберг.

Зазначимо, що Столтенберг вже заявляв про можливе членство Фінляндії в НАТО.

У свою чергу в уряді Фінляндії заявили, що потенційна заявка на вступ повинна бути подана до літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.