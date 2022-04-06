У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину

Мешканцям Гостомеля та навколишніх сіл тиждень не можна виходити з дому. Зокрема, вводять посилену комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня.

Повідомляється, що у цей час категорично заборонено:

перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;

пересуватися транспортом та пішки.

"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу

деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.