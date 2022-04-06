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У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину

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Гостомель , Середа 06 квітня 2022 21:40
У Гостомелі та в навколишніх селах вводять тижневу комендантську годину У Гостомелі ввели посилену комендантську годину (t.me.UA_National_Police)
Автор: Тетяна Самарук

Мешканцям Гостомеля та навколишніх сіл тиждень не можна виходити з дому. Зокрема, вводять посилену комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олександра Павлюка.

Комендантська година триватиме з 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня.

Повідомляється, що у цей час категорично заборонено:

  • перебувати на вулицях та в інших громадських місцях;
  • пересуватися транспортом та пішки.

"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу
деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

Раніше ми повідомляли, коли можна повернутися до звільненої Київської області.

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