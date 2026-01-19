ua en ru
Украина перейдет в наступление, а РФ хочет атаковать подстанции АЭС: новости за выходные

Понедельник 19 января 2026 06:30
Украина перейдет в наступление, а РФ хочет атаковать подстанции АЭС: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Эдуард Ткач

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия в 2026 году планирует не только обороняться, но и перейти в наступление. В свою очередь Россия, согласно разведке, планирует дальнейшие удары по Украине, чтобы оставить граждан стороны без света и тепла.

Подробнее о том, что произошло на выходных - в материале РБК-Украина.

Украина намерена идти в наступление

Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал, что Украина будет проводить наступательные операции, поскольку в одной обороне победу не одержать.

По его словам, в этом году Россия планирует призвать в армию более 400 тысяч человек и сформировать не менее 11 дивизий.

Кроме того, Россия имеет планы существенно нарастить производство, чтобы в этом году запускать по Украине до 1000 дронов в день.

Россия готовит удары по подстанциям АЭС

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка имеет данные о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.

В Главном управлении разведки уточнили, что речь об ударах по подстанциям АЭС. Цель - тотально оставить украинцев без света и тепла, и принудить Украину подписать капитуляционные условия завершения войны.

По словам Зеленского, РФ пытается нанести вред украинским АЭС и Украина знает, какие объекты разведывала Москва.

Украина начинает жить по новым графикам

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что страна начинает жить в графиках 4,5-5 очередей. Это значит, что света может не быть больше 16 часов в сутки. Киев - дальше живет с экстренными отключениями.

В "Укренерго" предупредили, что 19 января почасовые отключения света продолжаться и будут действовать во всех областях Украины.

В Киеве ослабили комендантский час, а в стране усиливается патрулирование

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике, в столице был ослаблен комендантский час. Теперь людям разрешено идти пешком или ехать на транспорте к "Пунктам несокрушимости" или домой.

По этой же причине полиция Украины работает в усиленном режиме. Патрули следят за порядком и охраной объектов критической инфраструктуры.

Украина ищет мир

На выходных в США продолжились переговоры между украинской и американской делегациями. На повестке дня было достижение мира, гарантии безопасности и согласование следующих шагов.

В воскресенье Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады украинской делегации о переговорах. Уже прошло несколько раундов - стороны работают над документами, которые нужны для окончания войны.

Трамп воюет за Гренландию пошлинами

Президент США Дональд Трамп объявил пошлины против восьми европейских стран из-за Гренландии. Тарифы будут повышаться в два этапа, а срок действий - до тех пор, пока США не получат разрешение выкупить остров.

Под удар пошлин попали Дания, Норвегия, Франция, Швеция, Германия, Британия, Нидерланды и Финляндия.

Позже европейские лидеры отреагировали и заявили о готовности дать совместный ответ. По данным Bloomberg, ЕС планирует остановить торговое соглашение с США, достигнутое в 2025 году.

Financial Times утверждает, что ЕС рассматривает возможность ответных тарифов, а из размер составит 93 млрд евро.

Евросоюз Служба безопасности Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Графики отключения света Гренландия Война в Украине Мобилизация в России Отключения света Александр Сырский
