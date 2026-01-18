Света может не быть до 16 часов: в Украине меняется формат отключений, - YASNO

Украина из-за сложной энергетической ситуации в результате атак РФ начинает жить по новым графикам. Отныне света может не быть более 16 часов в сутки.

Об этом заявил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей", - информирует Коваленко.

Он отметил, что максимальной интервалы 7 часов без света и 3,5 часа со светом пока неактуальны. График вероятных отключений - тоже неактуален.

"При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность", - пояснил гендиректор YASNO.

Что с ситуацией в Киеве и почему быть без света 16 часов лучше

По словам Коваленко, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений: ориентировочно 3 часа со светом и 10 часов без. Однако ситуация отличается от района к району.

"К сожалению, еще очень много кейсов с авариями в домах. Очень часто - это вопрос к придомовым сетям и ЖЭКа/ОСМД. Поэтому алгоритм действий, когда вы думаете, что у вас аварийная ситуация без изменений. Сначала обращаемся в ЖЭК/ОСМД. Электрик проводит осмотр и делает выводы. Если проблема на доме, исправляет ее. Если проблема с сетями, то ЖЭК/ОСМД подают заявку в сети", - добавил он.

В то же время гендиректор YASNO привел аргумент, почему отключения в других регионах, которые будут длиться более 16 часов - все же лучше, чем ситуация в Киеве.

"Это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться", - пишет Коваленко.

Относительно улучшения ситуации, он говорит, что пока сказать сложно. По словам гендиректора YASNO, украинцам надо пережить эти сильные морозы, а с потеплением потребление должно уменьшиться. В то же время, ключевым фактором является обстрел энергетики, которые спрогнозировать невозможно.