Света может не быть до 16 часов: в Украине меняется формат отключений, - YASNO
Украина из-за сложной энергетической ситуации в результате атак РФ начинает жить по новым графикам. Отныне света может не быть более 16 часов в сутки.
Об этом заявил гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.
"Ситуация в энергосистеме изменилась. Если раньше более 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей", - информирует Коваленко.
Он отметил, что максимальной интервалы 7 часов без света и 3,5 часа со светом пока неактуальны. График вероятных отключений - тоже неактуален.
"При ограничениях в 5 очередей из 6 отключения могут длиться более 16 часов. Это текущая реальность", - пояснил гендиректор YASNO.
Что с ситуацией в Киеве и почему быть без света 16 часов лучше
По словам Коваленко, Киев сейчас живет в режиме экстренных отключений: ориентировочно 3 часа со светом и 10 часов без. Однако ситуация отличается от района к району.
"К сожалению, еще очень много кейсов с авариями в домах. Очень часто - это вопрос к придомовым сетям и ЖЭКа/ОСМД. Поэтому алгоритм действий, когда вы думаете, что у вас аварийная ситуация без изменений. Сначала обращаемся в ЖЭК/ОСМД. Электрик проводит осмотр и делает выводы. Если проблема на доме, исправляет ее. Если проблема с сетями, то ЖЭК/ОСМД подают заявку в сети", - добавил он.
В то же время гендиректор YASNO привел аргумент, почему отключения в других регионах, которые будут длиться более 16 часов - все же лучше, чем ситуация в Киеве.
"Это не из-за энергетиков, а из-за циничных атак врага, который пытается создать гуманитарную катастрофу. Но даже такой жесткий график лучше полной непредсказуемости. Потому что есть ориентиры - понимание, когда свет должен появиться", - пишет Коваленко.
Относительно улучшения ситуации, он говорит, что пока сказать сложно. По словам гендиректора YASNO, украинцам надо пережить эти сильные морозы, а с потеплением потребление должно уменьшиться. В то же время, ключевым фактором является обстрел энергетики, которые спрогнозировать невозможно.
Что с энергетикой в Украине
Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский анонсировал, что из-за тяжелых последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру в Украине будет принято решение о введении чрезвычайного положения в энергетике.
Через два дня, 16 числа, Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в населенных пунктах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, может быть ослаблен комендантский час.
Причем для Киева эти решения уже вступили в силу. Какие изменения действуют в столице - читайте по этой ссылке.
В субботу Зеленский рассказал, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины. По данным ГУР, Кремль рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС.
Тем временем в "Укрэнерго" анонсировали, что 19 января во всех областях Украины продолжают действовать почасовые отключения света.