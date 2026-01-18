Россия планирует сформировать 11 новых дивизий для войны в Украине
Российская Федерация в 2026 году планирует призвать в армию более 400 тысяч человек и сформировать не менее 11 дивизий.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для LB.ua.
На вопрос, планирует ли РФ в этом году наращивать свою силу, он ответил однозначно.
"Конечно, конечно. Планируется сформировать не менее 11 дивизий. И продолжать те планы и задачи, которые не были выполнены в прошлом году... Призвать планируют 409 000 личного состава", - сказал Сырский.
Также он отметил, что человеческий потенциал России гораздо больше, что в свою очередь дает врагу преимущество в комплектовании.
"Мы знаем, что более 20 млн у них - мобилизационный потенциал, 4,5 млн - подготовленный ресурс, который враг непосредственно может привлечь для пополнения своих частей. А это конечно дает ему преимущество в комплектовании", - добавил он.
Украина перейдет в наступление, а РФ хочет новые территории
Напомним, что в этом же интервью Александр Сырский заявил, что планы России не изменились - она хочет всю Украину. В то же время украинские продолжат оборонительную операцию, но и будут наступательные.
"Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу", - заявил главком.
Сырский пояснил, что такой подход заставляет россиян привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия Сил обороны.
Также заметим, что в конце декабря на тот момент еще глава ГУР (ныне руководитель ОП) Кирилл Буданов назвал ключевые цели Российской Федерации на 2026 год. Он заявил, что Кремль планирует полностью захватить Донбасс в Запорожскую области.
Ранее РБК-Украина делало детальный разбор, что планирует Кремль в Украине в 2026 году.