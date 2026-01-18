Россия планирует сформировать 11 новых дивизий для войны в Украине

Российская Федерация в 2026 году планирует призвать в армию более 400 тысяч человек и сформировать не менее 11 дивизий.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для LB.ua.

На вопрос, планирует ли РФ в этом году наращивать свою силу, он ответил однозначно.

"Конечно, конечно. Планируется сформировать не менее 11 дивизий. И продолжать те планы и задачи, которые не были выполнены в прошлом году... Призвать планируют 409 000 личного состава", - сказал Сырский.

Также он отметил, что человеческий потенциал России гораздо больше, что в свою очередь дает врагу преимущество в комплектовании.

"Мы знаем, что более 20 млн у них - мобилизационный потенциал, 4,5 млн - подготовленный ресурс, который враг непосредственно может привлечь для пополнения своих частей. А это конечно дает ему преимущество в комплектовании", - добавил он.