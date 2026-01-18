Россия пытается нанести вред украинским АЭС, у нас есть данные об их разведке, - Зеленский

Зеленский сообщил, что украинская делегация полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, а также о постоянных ударах РФ по нашей энергосистеме.

"Если бы россияне действительно серьезно хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести вред даже нашим атомным станциям. У нас есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку, разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет", - подчеркнул президент.

Также глава государства рассказал, что россияне всю неделю атаковали объекты "Нафтогаза" в разных регионах страны. Последний был по газодобыче и он произошел вчера.