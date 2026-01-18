РФ планирует запускать до 1000 дронов по Украине в день уже в этом году, - Сырский
Российская Федерация имеет планы существенно нарастить производство, чтобы уже в 2026 году запускать по Украине до 1000 дронов в день.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для LB.ua.
По его словам, украинская сторона видит действия противника, и нет никаких признаков, что россияне готовятся к мирным переговорам или инициативам на поле боя.
"Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов. Сейчас враг ежедневно производит 404 "Шахеды" различных типов. И в планах у него - увеличение", - сказал главнокомандующий ВСУ.
На уточняющий вопрос, о каком именно увеличении идет речь и какие вообще планы у РФ, Сирский отметил, что россияне планируют запускать до тысячи дронов в день. Поэтому задача Украины сделать все, чтобы этого не допустить и заставить Москву идти на переговоры.
"Враг планирует существенно нарастить производство, чтобы применять до 1000 дронов в день. Поэтому, конечно, мы должны делать все для того, чтобы сорвать эти планы и нанести такие потери врагу, чтобы он отказался от своих активных действий, и создать условия для проведения переговоров. Потому что со слабым никто не будет договариваться", - пояснил он.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что задача украинских военных - продолжать эффективную борьбу, чтобы уменьшить боевой потенциал РФ, а именно - человеческий, потенциал в вооружении, в производстве вооружения и продуктов двойного производства.
Производство дронов и их запуск по Украине
Напомним, в сентябре 2025 года NYT писало, что по состоянию на тот момент Россия способна выпускать около 30 тысяч ударных дронов типа "Шахед" в год. Но также издание добавило, что к 2026 году РФ может удвоить этот показатель.
Как писало The New York Times, глава Кремля Владимир Путин поставил производство дронов государственным приоритетом.
В том же месяце аналитики ISW писали, что Россия наращивает производство оптоволоконных дронов (FPV) для боевых действий в Украине. В частности, по словам гендиректора Научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, РФ производит более 50 тысяч таких дронов.
Отметим, что в ночь на 13 января Украина нанесла ракетный удар по заводу в Таганроге Ростовской области РФ, который производит дроны. Речь идет о предприятии "Атлант Аэро".