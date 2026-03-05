ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой

14:38 05.03.2026 Чт
3 мин
Это второй в этом году обмен пленными с РФ и 72-й в целом по счету
aimg Мария Кучерявец
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой Фото: состоялся второй обмен с РФ в этом году (t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина и Россия провели новый обмен пленными в четверг, 5 марта. Домой из неволи вернулись 200 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Читайте также: "Я видел, он жив": истории семей, которые ждут своих из плена на каждом обмене

Дома еще 200 украинцев. Завтра будет новый обмен

Среди вернувшихся - военнослужащие ВСУ, в том числе из Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, Сил Беспилотных Систем, ДШУ, ПС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.

Фото: украинская и российская стороны 5 марта провели обмен пленными 200 на 200 (t.me/V_Zelenskiy_official)

Это первый этап обмена, завтра он продолжится с еще большим числом военнослужащих, сообщает Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными. О проведении двухдневного обмена между Украиной и РФ удалось договориться в ходе трехсторонних переговоров в Женеве.

По словам российского переговорщика Владимира Мединского, в течение двух дней (5-6 марта) Россия и Украина проведут обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен 300 на 300 пройдет в пятницу.

"Сейчас в украинском плену находится самое большое за все время количество российских военнослужащих, тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнослужащих", - пишет Коордштаб.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, самому старшему освобожденному - 59 лет, самому младшему - 27.

Также омбудсмен заявил, что многие находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

"18 из возвращенных защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть 6622 наших граждан.

Обмены пленными между Украиной и Россией

Напомним, что первый обмен пленными в 2026 году состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев - 150 военных и 7 гражданских.

Среди освобожденных были военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ и Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы. Домой вернулись как солдаты и сержанты, так и офицеры.

Они обороняли страну на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском и киевском направлениях. Большинство освобожденных попали в плен во время обороны Мариуполя. Также вернулся военнослужащий Нацгвардии, которого захватили во время оккупации ЧАЭС.

139 освобожденных находились в российском плену с 2022 года. Во время этого обмена удалось вернуть и тех украинцев, которых в РФ незаконно осудили.

Это был первый обмен за почти пять месяцев. Его провели после трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби (ОАЭ). До этого, как отмечалось, Россия около полугода блокировала договоренности по возвращению украинских военных и гражданских.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия сейчас удерживает до семи тысяч украинских пленных. После переговоров в Женеве он также заявил о возможности нового обмена в ближайшее время.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов выражал надежду, что следующий обмен может быть более масштабным, чем тот, который состоялся 5 февраля.

Читайте также: "Три года ждал сына, и сегодня он дома": репортаж РБК-Украина с обмена пленными (фото, видео)
