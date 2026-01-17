Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа, которые предусматривают важные исключения для жителей столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Во время комендантского часа теперь разрешено:
- пешком или на частном транспорте, в том числе такси, следовать к "Пунктам несокрушимости" или домой,
- это касается и случаев, когда люди возвращаются с поездов, прибывших с опозданием в ночное время.
"Комендантский час не отменяется, но появляются необходимые исключения для людей", - отметил Ткаченко.
"Пункты несокрушимости" отныне могут работать круглосуточно. Речь идет как о муниципальных локациях, так и о заведениях ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.
В то же время в городе усиливают меры безопасности и патрулирования.
Во время передвижения в ночное время необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность,
- военнообязанным - военно-учетные документы.
"Безопасность остается приоритетом, все решения реализуются под контролем сил безопасности", - отмечают в городской власти.
Кроме того, продолжается постоянная проверка "Пунктов несокрушимости", чтобы они были реально работающими местами помощи, а не только формальными отметками на карте.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.
В частности, 16 января Кабинет министров принял изменения, которые предоставляют областным властям право устанавливать более гибкие условия действия комендантского часа в период энергетического кризиса.
В Киеве сейчас фиксируют одну из самых сложных ситуаций с электроснабжением и теплом.