Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено

Украина, Суббота 17 января 2026 20:26
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено Фото: Пункты Незламности в Киеве отныне могут работать круглосуточно (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа, которые предусматривают важные исключения для жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Во время комендантского часа теперь разрешено:

  • пешком или на частном транспорте, в том числе такси, следовать к "Пунктам несокрушимости" или домой,
  • это касается и случаев, когда люди возвращаются с поездов, прибывших с опозданием в ночное время.

"Комендантский час не отменяется, но появляются необходимые исключения для людей", - отметил Ткаченко.

"Пункты несокрушимости" отныне могут работать круглосуточно. Речь идет как о муниципальных локациях, так и о заведениях ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

В то же время в городе усиливают меры безопасности и патрулирования.

Во время передвижения в ночное время необходимо иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность,
  • военнообязанным - военно-учетные документы.

"Безопасность остается приоритетом, все решения реализуются под контролем сил безопасности", - отмечают в городской власти.

Кроме того, продолжается постоянная проверка "Пунктов несокрушимости", чтобы они были реально работающими местами помощи, а не только формальными отметками на карте.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

В частности, 16 января Кабинет министров принял изменения, которые предоставляют областным властям право устанавливать более гибкие условия действия комендантского часа в период энергетического кризиса.

В Киеве сейчас фиксируют одну из самых сложных ситуаций с электроснабжением и теплом.

