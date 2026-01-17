Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено

В Киеве ввели обновленные правила комендантского часа, которые предусматривают важные исключения для жителей столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Во время комендантского часа теперь разрешено:

пешком или на частном транспорте, в том числе такси, следовать к "Пунктам несокрушимости" или домой,

это касается и случаев, когда люди возвращаются с поездов, прибывших с опозданием в ночное время.

"Комендантский час не отменяется, но появляются необходимые исключения для людей", - отметил Ткаченко.

"Пункты несокрушимости" отныне могут работать круглосуточно. Речь идет как о муниципальных локациях, так и о заведениях ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

В то же время в городе усиливают меры безопасности и патрулирования.

Во время передвижения в ночное время необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность,

военнообязанным - военно-учетные документы.

"Безопасность остается приоритетом, все решения реализуются под контролем сил безопасности", - отмечают в городской власти.

Кроме того, продолжается постоянная проверка "Пунктов несокрушимости", чтобы они были реально работающими местами помощи, а не только формальными отметками на карте.