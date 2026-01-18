ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Полиция Украины перешла на усиленный режим патрулирования: что нужно знать

Украина, Воскресенье 18 января 2026 21:05
UA EN RU
Полиция Украины перешла на усиленный режим патрулирования: что нужно знать Фото: в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция Украины работает в усиленном режиме. Патрули следят за порядком, охраной объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"В условиях отключения электроэнергии полиция работает в усиленном режиме, увеличено количество патрулей, которые несут службу круглосуточно", - отметили в Нацполиции.

Основные задачи правоохранителей:

  • Поддержание общественного порядка и предотвращение краж и других правонарушений.
  • Охрана объектов критической инфраструктуры и предотвращения угроз для людей.
  • Оповещение о воздушной тревоге, если стационарные системы не работают из-за отсутствия электроэнергии.
  • Информирование граждан и оказание помощи в сложных ситуациях.

Граждан просят без необходимости не выходить ночью и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Также запрещено фото- и видеосъемка работы ПВО, военных объектов и других критически важных мест. Шпионаж, коллаборационизм и несанкционированное распространение информации о перемещении военных и техники наказываются лишением свободы от 3 до 15 лет", - отмечают в ведомстве.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где энергетические объекты пострадали в результате нескольких массированных ударов российских войск.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве, из-за объявленной чрезвычайной ситуации, полиция и спасательные службы работают в усиленном режиме. На улицах столицы дежурят около 1000 полицейских.

Мы писали, что МВД Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Украина Национальная полиция Чрезвычайное положение Полиция Киева
Новости
Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа