Главная » Бизнес » Энергетика

Опять отключения света во всех областях: графики "Укрэнерго" на 19 января

Воскресенье 18 января 2026 20:04
Опять отключения света во всех областях: графики "Укрэнерго" на 19 января Фото: причиной ограничений снова стали российские обстрелы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в понедельник, 19 января, продолжат действовать почасовые отключения света для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Эти меры будут во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 19 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В "Укрэнерго" не уточнили, сколько очередей одновременно могут быть без света, но отметили, что ситуация в энергетике может измениться.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тяжелыми последствиями из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны, будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Кроме того, 16 января Кабмин утвердил новые правила и теперь в населенных пунктах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, может быть ослаблен комендантский час. В частности, какие изменения действуют в Киеве - читайте по этой ссылке.

Отметим, что вчера Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.

Кроме того, в ГУР было опубликовано отдельное заявление, где сказано, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, чтобы заставить Украину согласиться на капитуляционные условия завершения войны.

В разведке подчеркнули, что этими ударами Россия намерена полностью оставить украинцев без тепла и света.

