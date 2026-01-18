Опять отключения света во всех областях: графики "Укрэнерго" на 19 января
В Украине в понедельник, 19 января, продолжат действовать почасовые отключения света для потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Эти меры будут во всех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Завтра, 19 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
В "Укрэнерго" не уточнили, сколько очередей одновременно могут быть без света, но отметили, что ситуация в энергетике может измениться.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.
Ситуация с энергетикой в Украине
Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с тяжелыми последствиями из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру страны, будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.
Кроме того, 16 января Кабмин утвердил новые правила и теперь в населенных пунктах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, может быть ослаблен комендантский час. В частности, какие изменения действуют в Киеве - читайте по этой ссылке.
Отметим, что вчера Зеленский сообщил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.
Кроме того, в ГУР было опубликовано отдельное заявление, где сказано, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, чтобы заставить Украину согласиться на капитуляционные условия завершения войны.
В разведке подчеркнули, что этими ударами Россия намерена полностью оставить украинцев без тепла и света.