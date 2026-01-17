Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному соглашению
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о своем визите в Соединенные Штаты, где запланированы переговоры с американскими партнерами относительно деталей возможного мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Буданова в Telegram.
По его словам, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и народным депутатом Давидом Арахамией он проведет ряд встреч в Вашингтоне.
"Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", - написал он.
Обновлено в 11:50
Умеров также рассказал о своем визите в США.
"В эти дни работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов", - написал он.
Переговоры Украины и США
Украина продолжает консультации с европейскими и американскими партнерами по реализации мирного плана. В конце декабря президент Владимир Зеленский посетил Флориду, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Несмотря на заявления о полных гарантиях безопасности для Украины, ключевой и самый сложный вопрос - по территориям - пока остается нерешенным. В то же время Трамп заявляет, что стороны близки к компромиссу, а Зеленский отмечает, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности - на 100%.
Недавно в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно возможного размещения западного контингента в Украине.
Тогда же во французской столице заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева. По данным СМИ, советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с ним для обсуждения американского мирного плана, а также рассматривают возможность поездки в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.
Ожидается, что уже до конца месяца Россия может дать ответ на 20-пунктный мирный план Украины. Кроме того, на следующей неделе союзники Киева по G7 планируют встретиться с Трампом в Давосе, чтобы заручиться его поддержкой относительно гарантий безопасности после прекращения огня.