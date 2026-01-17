Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному соглашению

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о своем визите в Соединенные Штаты, где запланированы переговоры с американскими партнерами относительно деталей возможного мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Буданова в Telegram.