Появились первые реакции лидеров ЕС на анонсированные пошлины Трампа: "дадим ответ"

Франция, Суббота 17 января 2026 21:42
Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Европейские лидеры заявили о готовности дать совместный ответ на тарифные угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министр Швеции Ульфа Кристерссона, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Позиция Макрона

По словам Макрона, Европа не поддастся тарифному давлению и будет действовать единолично, если угрозы со стороны США будут реализованы. ЕС остается преданным принципам суверенитета, независимости наций и международного права, закрепленным в Уставе ООН.

Именно эти принципы, подчеркнул Макрон, лежат в основе поддержки Украины и создания коалиции стран, выступающих за прочный и длительный мир. Он подчеркнул, что Франция и в дальнейшем будет действовать решительно, когда речь идет о безопасности Европы.

Отдельно Макрон объяснил участие Франции в военных учениях в Гренландии, организованных Данией. По его словам, это решение связано с безопасностью в Арктике и на европейских границах.

"Никакие запугивания или угрозы не могут повлиять на нас - ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире", - подчеркнул президент Франции.

Он также подчеркнул, что тарифные угрозы неприемлемы, а Европа в случае их подтверждения отреагирует едино и скоординировано, обеспечив уважение к европейскому суверенитету.

Позиция премьера Швеции

Подобную позицию озвучил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, заявив, что его страна не позволит себя шантажировать.

"Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников", - отметил он.

Кристерссон добавил, что этот вопрос касается всего Европейского Союза, а Швеция уже проводит интенсивные консультации со странами ЕС, Норвегией и Великобританией относительно общего ответа.

Позиция главы Еврокомиссии

Свою позицию озвучила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подтвердила, что ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.

"Тарифы подорвут трансатлантические отношения и создадут опасную нисходящую спираль. Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета", - написала она в Х.

Позиция премьера Британии

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлины на союзников США "совершенно неправильной".

"Мы также ясно дали понять, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО, и все союзники должны прилагать больше усилий для противодействия угрозе со стороны России в различных частях Арктики", - сказал он, сообщает BBC.

По его словам, Британия будем напрямую обсуждать с администрацией США анонсированные Трампом пошлины.

Пошлины Трампа

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских государств, связав это решение с намерением Вашингтона добиться покупки Гренландии.

Пошлины будут вводиться в два этапа. С 1 февраля 2026 года на все товары, которые будут поставляться в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет взиматься 10% пошлина. Уже с 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%.

Трамп подчеркнул, что эти ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и абсолютной" покупке Гренландии.

Также мы писали, что 14 января в Вашингтоне состоялись переговоры между США и Данией, посвященные вопросам, связанным с Гренландией.

По итогам встречи глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что обсуждение будущего острова было конструктивным.

В то же время он подчеркнул, что Копенгаген четко очертил для американской стороны свои "красные линии", призвав США сохранять сдержанность и "холодный ум" в дальнейших дискуссиях.

