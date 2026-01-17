ua en ru
Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР

Суббота 17 января 2026 16:35
UA EN RU
Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР Фото: в результате возможных ударов в Украине может быть полное отключение электричества и отопления (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, чтобы заставить Украину подписать капитуляционные требования по окончанию войны. В планах Кремля - тотально оставить украинцев без света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства - речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - говорится в публикации.

Кроме того, в рамках своей компании давления РФ планирует также усилить запугивание стран Европы и Запада в целом. Цель этих мер - сдержать поддержку Украины, в частности, способность нашей страны отражать атаки РФ по критическим объектам инфраструктуры.

Таким образом, Москва намерена оставить гражданских украинцев без электроэнергии и теплоснабжения.

"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла", - пояснили в ГУР.

В разведке сообщили, что по состоянию на середину января 2025 года, Россия осуществили разведку десяти соответствующих объектов критической инфраструктуры в девяти областях Украины.

"Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - резюмировали в Главном управлении разведки.

Ситуация с энергетикой в Украине

Напомним, что с осени 2025 года Россия возобновила свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим многие города Украины сталкиваются с блэкаутами.

В частности, 9 и 13 января под комбинированный удар РФ попал Киев. В результате вражеских обстрелов в столице по сей день действуют экстренные отключения света - то есть, столица живет без конкретных графиков.

В связи с такими событиями, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

Так, уже в ночь на 17 января несколько сервисов такси в Киеве снова начали работать круглосуточно.

Кроме того, жителям Киева не нужно иметь специальных пропусков, чтобы передвигаться в комендантский час. Нокак пояснил министр энергетики Денис Шмыгаль, передвижение свободное только для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".

