Украина может остаться без света и тепла: РФ планирует удары по подстанциям АЭС, - ГУР
Российская Федерация рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, чтобы заставить Украину подписать капитуляционные требования по окончанию войны. В планах Кремля - тотально оставить украинцев без света и тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"С целью заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны государство-агрессор Россия рассматривает вариант атаковать стратегические объекты энергосистемы нашего государства - речь идет о подстанциях передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС", - говорится в публикации.
Кроме того, в рамках своей компании давления РФ планирует также усилить запугивание стран Европы и Запада в целом. Цель этих мер - сдержать поддержку Украины, в частности, способность нашей страны отражать атаки РФ по критическим объектам инфраструктуры.
Таким образом, Москва намерена оставить гражданских украинцев без электроэнергии и теплоснабжения.
"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданские украинцы тотально оказались без света и тепла", - пояснили в ГУР.
В разведке сообщили, что по состоянию на середину января 2025 года, Россия осуществили разведку десяти соответствующих объектов критической инфраструктуры в девяти областях Украины.
"Намерения Кремля атаковать подстанции, чтобы таким гибридным способом уничтожить генерацию на АЭС Украины, в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины", - резюмировали в Главном управлении разведки.
Ситуация с энергетикой в Украине
Напомним, что с осени 2025 года Россия возобновила свою тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим многие города Украины сталкиваются с блэкаутами.
В частности, 9 и 13 января под комбинированный удар РФ попал Киев. В результате вражеских обстрелов в столице по сей день действуют экстренные отключения света - то есть, столица живет без конкретных графиков.
В связи с такими событиями, 16 января Кабмин утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
Так, уже в ночь на 17 января несколько сервисов такси в Киеве снова начали работать круглосуточно.
Кроме того, жителям Киева не нужно иметь специальных пропусков, чтобы передвигаться в комендантский час. Нокак пояснил министр энергетики Денис Шмыгаль, передвижение свободное только для того, чтобы добраться до "Пунктов несокрушимости".