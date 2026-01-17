Россия готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке новых ударов России по энергетике и инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Он проинформировал, что заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, в частности, об определенных задачах для армии РФ. По словам Зеленского, разведка не фиксирует готовности России выполнять любые договоренности и прекращать войну.
"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что каждый такой удар РФ по энергетике в условиях жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых стран, в частности США, для завершения войны.
Зеленский также анонсировал, что Украина будет передавать информацию тем странам, кто может повлиять на Россию.
"Украина - максимально конструктивная в дипломатии, Россия - сосредоточена только на ударах и издевательстве над людьми. Партнеры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - резюмировал президент.
Украина может полностью остаться без света и тепла
Напомним, что за час до заявления Зеленского, в ГУР сообщили, что Россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, чтобы заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные условия после окончания войны.
Кроме этого, Москва намерена усилить запугивание стран Запада, чтобы следить за поддержкой Украины, в частности, в способности отражать атаки РФ.
"Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы гражданское население Украины полностью осталось без света и тепла", - пояснили в разведке.
Ситуация с энергетикой в Украине
Отметим, что с осени 2025 года Россия возобновила свою кампанию по поражению энергетической инфраструктуры Украины, из-за чего многие города сталкиваются с блэкаутами и вынуждены жить по графикам.
Одной из последних масштабных атак была атака на Киев. В ночь на 9 и 13 января враг комбинированно нанес удар по энергетике столицы, в связи с чем город до сих пор живет с экстренными отключениями света.
Также добавим, что в связи с последними событиями Кабмин 16 января утвердил ряд новых правил. Теперь в населенных пунктах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, может быть ослаблен комендантский час.
Так, с 17 января в Киеве снова начали круглосуточно работать несколько сервисов такси, а жители столицы могут свободно передвигаться в комендантское время. Но важный нюанс - передвижение может быть только до "Пункта несокрушимости".