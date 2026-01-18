ЕС может ввести контрпошлины против США на 93 млрд долларов, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

ЕС готовит тарифы и ограничения

По данным издания, ЕС рассматривает введение тарифов на 93 миллиарда евро или ограничение доступа американских компаний к рынку блока в ответ на угрозы Трампа по аннексии Гренландии.

Этот шаг призван предотвратить глубокий разрыв в западном военном альянсе, что "составило бы экзистенциальную угрозу безопасности Европы".

Список тарифов был подготовлен в прошлом году, но его действие приостановили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

Франция и Германия рассматривают варианты давления на США

Франция и Германия координируют совместные действия и обсуждают возможность применения инструмента борьбы с принуждением (ACI), который может ограничить инвестиции и экспорт американских компаний.

"Угрозы Трампа безусловно оправдывают обращение к ACI, поскольку это типичный метод принуждения", - заявил один из европейских чиновников.

Трамп ставит под удар трансатлантическую безопасность

Трамп, который требовал от Дании разрешения взять под контроль Гренландию, пригрозил ввести 10%-ные тарифы на товары из Великобритании, Норвегии и шести стран ЕС, которые направили войска на арктический остров.

"Мы хотим сотрудничать, и не мы стремимся к конфликту", - ответила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Европейские чиновники надеются, что угрозы о возмездии усилят двухпартийное давление в США и заставит Трампа отказаться от своих требований.

"Это уже ситуация, которая больше не позволяет компромиссов, потому что мы не можем передать Гренландию. Умные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры", - отметил один из европейских дипломатов.