ЕС может ввести контрпошлины против США на 93 млрд долларов, - FT
Европейский Союз рассматривает возможность введения тарифов против США из-за угроз президента Дональда Трампа относительно пошлин против Европы из-за Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
ЕС готовит тарифы и ограничения
По данным издания, ЕС рассматривает введение тарифов на 93 миллиарда евро или ограничение доступа американских компаний к рынку блока в ответ на угрозы Трампа по аннексии Гренландии.
Этот шаг призван предотвратить глубокий разрыв в западном военном альянсе, что "составило бы экзистенциальную угрозу безопасности Европы".
Список тарифов был подготовлен в прошлом году, но его действие приостановили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.
Франция и Германия рассматривают варианты давления на США
Франция и Германия координируют совместные действия и обсуждают возможность применения инструмента борьбы с принуждением (ACI), который может ограничить инвестиции и экспорт американских компаний.
"Угрозы Трампа безусловно оправдывают обращение к ACI, поскольку это типичный метод принуждения", - заявил один из европейских чиновников.
Трамп ставит под удар трансатлантическую безопасность
Трамп, который требовал от Дании разрешения взять под контроль Гренландию, пригрозил ввести 10%-ные тарифы на товары из Великобритании, Норвегии и шести стран ЕС, которые направили войска на арктический остров.
"Мы хотим сотрудничать, и не мы стремимся к конфликту", - ответила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Европейские чиновники надеются, что угрозы о возмездии усилят двухпартийное давление в США и заставит Трампа отказаться от своих требований.
"Это уже ситуация, которая больше не позволяет компромиссов, потому что мы не можем передать Гренландию. Умные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры", - отметил один из европейских дипломатов.
Тарифы Трампа
Напомним, что 17 января Трамп объявил о намерении ввести пошлины на товары европейских союзников, поддерживающих Данию, пока США не смогут получить контроль над Гренландией. Он подчеркнул, что если США не получат Гренландию до 1 июня 2026 года, тарифы вырастут до 25 процентов.
В ответ восемь стран НАТО обнародовали совместное заявление в ответ на угрозы Трампа о введении тарифов. Лидеры союзников считают, что такие действия подрывают трансатлантические отношения.
Также европейские лидеры подтвердили готовность к совместным мерам против тарифных угроз Трампа. В частности, в ЕС рассматривают приостановление торгового соглашения с США, поскольку Брюссель больше не видит перспектив его реализации из-за подобных угроз.