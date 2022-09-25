Украина созывает Совбез ООН через "референдумы" России на оккупированных территориях
Украина требует срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций по поводу "референдумов", которые РФ пытается проводить на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко.
"Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН", - подчеркнул дипломат.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют РФ возможность переговоров с Украиной и цивилизованным миром.
К слову, председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за его неоправданной агрессии против Украины.
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