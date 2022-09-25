ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине, - FT

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 25 сентября 2022 21:58
Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине, - FT Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если президент России Владимир Путин предпримет ядерный удар по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы сообщили Кремлю напрямую, в частном порядке на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно заявили, что это повлечет за собой", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что, если президент РФ думает, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он сильно ошибается.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия западных государств с целью наказать Россию.

Ряд официальных лиц убеждены, что, если Путин и прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования на поле боя.

По мнению некоторых военных экспертов, Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить исход боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Путина. По его словам, они могут быть правдивыми, но сейчас мировое сообщество помогает не допустить этого.

Напомним, ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил Западу применить ядерное оружие, подчеркнув, что его слова “не являются блефом”.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ядерное оружие Вторжение России в Украину
NEWS
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие