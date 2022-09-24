ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СМИ узнали дату рассмотрения законопроектов об аннексии территорий Украины в Госдуме

Новина українською →
Москва, Суббота 24 сентября 2022 19:43
СМИ узнали дату рассмотрения законопроектов об аннексии территорий Украины в Госдуме Фото: СМИ узнали дату рассмотрения законопроектов об аннексии территорий Украины в Госдуме (duma.gov.ru)
Автор: Иван Носальский

В Госдуме РФ планируют уже на следующей неделе внести в парламент и рассмотреть законопроекты об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российского издания, внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий планируют 28 сентября. При этом на следующий день, 29 сентября, депутаты хотят рассмотреть эти документы.

Напомним, ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых “Л/ДНР” и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят “референдумы” о вхождении в состав РФ.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, псевдореферендумы на оккупированных территориях ничего не изменят для нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФ ДНР Референдум Война России против Украины
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие