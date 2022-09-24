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Крымским татарам Россия массово раздает повестки. Это угрожает геноцидом, - правозащитники

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 14:54
Крымским татарам Россия массово раздает повестки. Это угрожает геноцидом, - правозащитники Фото: Крымским татарам Россия массово раздает повестки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне начали массово раздавать повестки крымским татарам в Крыму. Это может привести к геноциду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на правозащитную группу "КрымSOS ".

"По предварительным оценкам, около 90% повесток в Крыму получили крымские татары. В то же время крымские татары составляют 13-15% населения полуострова. Такие масштабы мобилизации могут привести к скрытому геноциду крымскотатарского народа", - рассказал аналитик правозащитной организации Евгений Ярошенко.

Отмечается, что согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение этнической группы при наличии умысла уничтожить такую группу.

"Крымские татары являются гражданами и коренным народом Украины, которых Россия может целенаправленно уничтожать, бросив на войну против собственного государства", – добавил Евгений Ярошенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.

Между тем есть информация, что в целом Россия планирует мобилизовать 1,2 млн россиян.

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