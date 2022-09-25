Мобилизация вряд ли позволит РФ создать эффективные боевые подразделения для войны против Украины, - ISW

В РФ "частичная" мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что часть мобилизованных будет проходить 1-2 месяца обучения. Все остальные могут получить еще меньше времени на подготовку.

В ISW указывают, что среди призванных много тех, кто старше 50 лет и имеет серьезные заболевания.

Кроме этого, специалисты, опираясь на видео из соцсетей, которые были обнародованы 24 сентября, сделали вывод, что мобилизированные получают ржавое стрелковое оружие, непригодное для службы.