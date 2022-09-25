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Верещук рассказала, сколько украинцев остается в российском плену

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 15:19
Верещук рассказала, сколько украинцев остается в российском плену Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия удерживает в плену около 2,5 тысячи украинцев. Среди них много гражданских и женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук BBC News Украина.

"Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего - там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены", - сказала она.

Верещук также отметила, что в плену находится большое количество женщин.

"Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе", - сказала она.

По словам Верещук, Россия вернула Украине лишь нескольких женщин.

При этом она отметила, что россияне плохо обращаются с украинскими женщинами.

"Они издеваются, они избивают наших женщин, они мучают наших женщин. Мир не должен молча смотреть и наблюдать, когда убивают наших женщин в тюрьме", - добавила она.

Отметим, что в июне Верещук сообщала, что в российском плену находились около 1,5 тысячи украинских гражданских.

Напомним, 22 сентября Украина вернула 215 наших защитников в рамках обмена с Россией.

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Ирина Верещук
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