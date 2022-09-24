"Градами" и "Ураганами" оккупанты били по Днепропетровской области: есть раненые

В субботу, 24 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"По уточненной информации, в результате утренних обстрелов хлебозавода в Марганце ранения получили три человека. Это двое мужчин и женщина, они в больнице", - заявил Лукашук.

По его информации, днем россияне снова обстреляли Марганецкую общину из "Градов", но в этот раз жертв удалось избежать.

Также вечером оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую общину. Пострадали производственные строения.