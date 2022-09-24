"Градами" и "Ураганами" оккупанты били по Днепропетровской области: есть раненые
В субботу, 24 сентября, российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"По уточненной информации, в результате утренних обстрелов хлебозавода в Марганце ранения получили три человека. Это двое мужчин и женщина, они в больнице", - заявил Лукашук.
По его информации, днем россияне снова обстреляли Марганецкую общину из "Градов", но в этот раз жертв удалось избежать.
Также вечером оккупанты из "Ураганов" обстреляли Зеленодольскую общину. Пострадали производственные строения.
Напомним, что оккупанты утром накрыли огнем Никопольский район.
Позже опубликовали фото последствий обстрела Никопольского района.
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