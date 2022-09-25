РФ планирует усилить подразделения Росгвардии, воюющих в Украине, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевых действиях, так и в обеспечении безопасности тыла в Украине и в настоящее время содействуют проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В британской разведке подчеркнули, что силы предназначены для выполнения функций внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Они были особенно плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям в Украине.

"Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего несогласия в России, а также выполнение оперативных задач в Украине, Росгвардия, скорее всего, будет испытывать особую нагрузку. Существует реальная вероятность того, что мобилизация будет использована для усиления подразделений Росгвардии дополнительным личным составом", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "частичной мобилизации" в РФ.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Москва планирует призвать 300 тысяч резервистов.

Военный эксперт Владислав Селезнев пояснил, что оглашение частичной мобилизации в РФ существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.

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