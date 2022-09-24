Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших возросло

Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до девяти человек, один гражданский госпитализирован, еще один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря горсовета Запорожья Александра Куртева .

Фото: последствия ночных обстрелов Запорожья (t.me/kurtievofficial)

"В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован. Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева. Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах", - рассказал он.

На месте происшествия работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Людям, которые остались без жилья, предлагается временное поселение в ближайшем детском саду.