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Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших возросло

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Запорожье, Суббота 24 сентября 2022 08:42
Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших возросло Фото: последствия ночного удара по Запорожью (t.me/kurtievofficial) 
Автор: Руслан Гаращенко

Количество пострадавших в результате ночного удара по Запорожью возросло до девяти человек, один гражданский госпитализирован, еще один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря горсовета Запорожья Александра Куртева.

Фото: последствия ночных обстрелов Запорожья (t.me/kurtievofficial)

"В результате ночных обстрелов в одном из многоквартирных домов города произошел пожар. Огонь был ликвидирован. Жители дома имели возможность переждать ночь в коммунальном автобусе, использованном как пункт обогрева. Еще в девяти многоквартирных домах вылетели стекла. Выбиты окна и разрушены крыши в частных домах", - рассказал он.

На месте происшествия работают коммунальные службы и представители райадминистрации.

Людям, которые остались без жилья, предлагается временное поселение в ближайшем детском саду.

Напомним, ночью вражеские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате обстрела загорелся жилой дом.

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Запорожье ракетный удар
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